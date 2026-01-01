Strage Crans-Montana, parla l'esperto: "C'era solo un'uscita di sicurezza"

"È un bar normale, c'è una scala che scende al piano di sotto, dove c'è una grande sala con dei biliardi. In Italia a una struttura così non darebbero mai l'autorizzazione per organizzare delle feste, perché ci vogliono pareti ignifughe e anche gli arredi devono essere ignifughi e avere un'uscita di sicurezza ogni 75 persone. Quel locale lì ha solo un'uscita di sicurezza e le pareti non erano ignifughe". Così Antonio Bandirali, Dir. Sicurezza Antincendi JRC - Ispra (Varese) ha illustrato le caratteristiche del bar Constellation di Crans-Montana, dove è avvenuta la strage di Capodanno.