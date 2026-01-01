Strage Crans-Montana, parla l'esperto: "C'era solo un'uscita di sicurezza"

"Secondo l'esperto in Italia non avrebbero mai l'autorizzazione per organizzare delle feste
"È un bar normale, c'è una scala che scende al piano di sotto, dove c'è una grande sala con dei biliardi. In Italia a una struttura così non darebbero mai l'autorizzazione per organizzare delle feste, perché ci vogliono pareti ignifughe e anche gli arredi devono essere ignifughi e avere un'uscita di sicurezza ogni 75 persone. Quel locale lì ha solo un'uscita di sicurezza e le pareti non erano ignifughe". Così Antonio Bandirali, Dir. Sicurezza Antincendi JRC - Ispra (Varese) ha illustrato le caratteristiche del bar Constellation di Crans-Montana, dove è avvenuta la strage di Capodanno.