morti quattro braccianti

Strage di Amendolara, fermati due pachistani: il mistero dei superstiti scomparsi

Le indagini puntano sul caporalato e su possibili faide per il controllo del lavoro nei campi

di Alessandra Rolla
04 Giu 2026 - 12:47
01:27 
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