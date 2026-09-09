Stop al caldo con i primi temporali, minima intorno ai 20 gradi

I primi forti temporali sono cominciati nella notte, al nord, seguiti vento, grandine e smottamenti. Il caldo e le temperature estreme, come annunciato, hanno subito uno stop. La giornata è iniziata con un calo termico importante, con la minima intorno ai 20 gradi, ma anche con allerta meteo arancione per possibili eventi estremi in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. A Milano il fiume Seveso ha raggiunto il livello di guardia prima dell'alba. Per tutta la giornata il comune ha disposto per precauzione la chiusura dei parchi cittadini.ttate limitazioni e treni cancellati