Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Roma

Stazione Termini, stretta sulla sicurezza

Controlli straordinari dopo le aggressioni degli ultimi giorni

di Beatrice Bortolin
14 Gen 2026 - 19:00
01:36 

Mai visto un dispiegamento simile di forze alla stazione Termini di Roma. L’operazione, coordinata dai carabinieri, è scattata dopo il pestaggio di un funzionario ministeriale e l’aggressione a un rider. Reparti speciali, elicotteri e unità cinofile hanno setacciato l’area e le vie limitrofe. In poche ore cinque arresti e 12 denunce. Intanto tornano liberi i due tunisini fermati per l’aggressione al rider: per il gip gli indizi sono insufficienti.  

video tg
roma
stazione termini