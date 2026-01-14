Stazione Termini, stretta sulla sicurezza

Mai visto un dispiegamento simile di forze alla stazione Termini di Roma. L’operazione, coordinata dai carabinieri, è scattata dopo il pestaggio di un funzionario ministeriale e l’aggressione a un rider. Reparti speciali, elicotteri e unità cinofile hanno setacciato l’area e le vie limitrofe. In poche ore cinque arresti e 12 denunce. Intanto tornano liberi i due tunisini fermati per l’aggressione al rider: per il gip gli indizi sono insufficienti.