Spreco alimentare, Andrea Segrè a Tgcom24: "Ogni anno buttati 7kg di cibo"

Per evitare lo spreco alimentare ci vogliono più consapevolezza e responsabilità quando si va al supermercato. A dirlo, a Tgcom24, è il prof. Andrea Segré, direttore dell'Osservatorio Waste Watcher International. L'esperto suggerisce di dotarsi di una lista della spesa al fine di non comprare più alimenti di quelli di cui si necessita realmente. In cucina, dice Segré, un grande alleato anti-spreco potrebbe essere lo "sprecometro". Si tratta di un'applicazione creata dall'Osservatorio che permette ci censire il contenuto del frigorifero e, in base ai prodotti presenti, suggerisce ricette create ad hoc da alcuni cuochi al fine di utilizzare tutto ciò che si ha in casa evitando, appunto, lo spreco.