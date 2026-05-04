Spotorno, a scuola dentro a un container

Massimo Spiga, consigliere comunale a Spotorno, in Liguria, riceve pochi giorni fa la lettera di una madre di uno dei ragazzini che, assieme ai compagni, è costretto a frequentare la seconda media dentro a un container. La vecchia scuola va demolita e, in attesa che venga realizzata la nuova, il comune ha deciso che gli alunni debbano seguire le lezioni dentro a pre-fabbricati, molto simili a quelli usati per i cantieri.