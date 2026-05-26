"bello il mare senza foresti"

In un bar di Spotorno (Savona) spunta una maglietta contro i forestieri: è polemica

BELLO IL MARE MA SENZA I FORESTi", E' POLEMICA SRV

di Francesco Mortola
26 Mag 2026 - 18:55
01:33 
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