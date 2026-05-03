Spotorno, prime battute d'estate con una novità: più spiagge libere, meno stabilimenti
La legge della regione Liguria prevede che si arrivi al 40% di spiagge liberedi Francesco Mortola
A Spotorno è iniziata la stagione balneare con la novità annunciata dal sindaco mattia fiorini: la cancellazione di alcuni stabilimenti per arrivare al 40% di spiaggia libera come prevede la legge regionale. La situazione di Spotorno potrebbe costituire un precedente per l’intero settore. Contro l’inevitabile perdita di posti di lavoro ma anche di qualità dell’offerta turistica, i balneari sostengono che si potrebbe arrivare comunque alla soglia del 40% di spiagge libere senza eliminare gli stabilimenti che costituiscono una parte importante del tessuto economico del territorio.