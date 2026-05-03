Introdotta dal sindaco Fiorini

Spotorno, prime battute d'estate con una novità: più spiagge libere, meno stabilimenti

La legge della regione Liguria prevede che si arrivi al 40% di spiagge libere

di Francesco Mortola
03 Mag 2026 - 19:31
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A Spotorno è iniziata la stagione balneare con la novità annunciata dal sindaco mattia fiorini: la cancellazione di alcuni stabilimenti per arrivare al 40% di spiaggia libera come prevede la legge regionale. La situazione di Spotorno potrebbe costituire un precedente per l’intero settore. Contro l’inevitabile perdita di posti di lavoro ma anche di qualità dell’offerta turistica, i balneari sostengono che si potrebbe arrivare comunque alla soglia del 40% di spiagge libere senza eliminare gli stabilimenti che costituiscono una parte importante del tessuto economico del territorio.

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