Spin Time, caos parcheggi: negli stalli niente auto, ma solo gazebo degli attivisti

Nei parcheggi blu davanti al palazzo occupato da Spin Time, a Roma, non ci sono più le auto dei residenti dell’Esquilino, ma i gazebo degli attivisti che - dopo l’evacuazione dello stabile lo scorso 29 luglio - stanno ancora presidiando il sito nella speranza di rientrare. Ora per questi gazebo è stata concessa, con una procedura urgente, l’occupazione di suolo pubblico gratuito e il patrocinio del 1 municipio. I residenti però non ci stanno e per la seconda volta hanno chiesto di verificare la correttezza della procedura amministrativa. Una prima diffida era stata inviata il 3 settembre. Ma la documentazione fornita, dopo la richiesta di accesso agli atti, risulta ancora incompleta.