Speleologo intrappolato nella grotta in Sardegna: è corsa contro il tempo per salvarlo

È corsa contro il tempo per salvare lo speleologo rimasto intrappolato a dieci metri di profondità nella grotta di Gorropeddu, a Urzulei, in Ogliastra, a causa di una frana che ha bloccato l'ingresso. In base alle informazioni che arrivano dai soccorritori che scavano per salvarlo, dopo che le operazini sono proseguite anche per tutta la notte, e che sono riusciti a contattarlo a voce, l'uomo è vivo e cosciente. L'ingresso della cavità è stato liberato, ma le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Secondo quanto appreso è un 31enne residente nel Sassarese.