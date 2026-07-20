Sparò ai ladri e fu assolto, il tabaccaio Birolo sul caso Roggero: "Lo Stato deve accanirsi con i criminali"

Franco Birolo, il tabaccaio del Padovano, assolto dopo aver sparato ai ladri, uccidendone uno nel 2012, a Tgcom24 commenta il caso Roggero. "Lo Stato deve accanirsi con i criminali non con la gente per bene, se no che messaggio passa la giustizia?", si chiede Birolo, sette anni di processo, prima ritenuto colpevole, poi assolto perché il reato non sussiste. I giudici gli riconobbero la legittima difesa. Che su Roggero aggiunge: "Non è una esecuzione, non è omicidio, è legittima difesa".