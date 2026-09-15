Spari con arma ad aria compressa a Roma, la donna ferita: "Poteva andare molto peggio, mi poteva ammazzare"

"Poteva andare peggio, sì poteva andare molto peggio, mi poteva ammazzare proprio". A parlare è Cristina Stillitano, la donna ferita a un braccio in via della Giuliana a Roma da un colpo probabilmente sparato con una pistola a pallini. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio del 14 settembre, poco distante dal Vaticano, nel quartiere Prati. A quanto ricostruito, la 50enne stava camminando lungo il marciapiede quando ha avvertito un improvviso dolore alla spalla e notato una macchia di sangue. "Ho sentito come se mi dessero un fortissimo colpo al braccio sinistro", racconta Cristina, "poi ho visto la maglietta che era insanguinata". E aggiunge: "Ho solo la preoccupazione che questa persona venga presa. Erano sette giorni che qualcuno sparava cose".