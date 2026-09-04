Sparatoria a Seriate, fermati quattro indagati | Scoperti arsenali di armi nei boschi

Quattro indagati fermati e la scoperta, con conseguente sequestro, di alcuni arsenali di armi nascosti fra i boschi fra Lombardia e Piemonte. È il primo bilancio delle indagini partite in seguito a una sparatoria avvenuta alle piscine Aquamore a Seriate, in provincia di Bergamo, lo scorso 21 giugno. Secondo un comunicato elaborato dalla Procura della Repubblica di Bergamo, che ha autorizzato la diffusione di foto e video relative alla vicenda, la sparatoria avrebbe addirittura avuto un precedente il 15 giugno. Il quadro, dunque, sembra essere piuttosto largo.