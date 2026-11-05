Sparatoria in discoteca a Catania, arrestato un 19enne

Le immagini hanno documentato come, poco prima degli spari, la vittima e il presunto aggressore si fossero avvicinati e avessero avuto una discussione. Subito dopo, quest'ultimo - riconosciuto nel 19enne - avrebbe estratto una pistola, esplodendo almeno un colpo all'indirizzo del giovane e, successivamente, un secondo colpo, mentre gli altri avventori, in preda al panico, si erano allontanati precipitosamente.