Sparatoria in discoteca a Catania, arrestato un 19enne

Su richiesta della Procura di Catania, il gip del Tribunale etneo ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 19enne, residente in città, per i reati di tentato omicidio e porto e detenzione illegale di arma da fuoco. Il provvedimento segue alle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa sulla sparatoria avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 2026 all'interno di una discoteca, dove un giovane era rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco.
Le immagini hanno documentato come, poco prima degli spari, la vittima e il presunto aggressore si fossero avvicinati e avessero avuto una discussione. Subito dopo, quest'ultimo - riconosciuto nel 19enne - avrebbe estratto una pistola, esplodendo almeno un colpo all'indirizzo del giovane e, successivamente, un secondo colpo, mentre gli altri avventori, in preda al panico, si erano allontanati precipitosamente.