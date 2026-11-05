LE IMMAGINI DEI CARABINIERI

Sparatoria in discoteca a Catania, arrestato un 19enne

Il giovane deve rispondere di tentato omicidio, porto e detenzione illegale di arma da fuoco

05 Nov 2026 - 11:12
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Su richiesta della Procura di Catania, il gip del Tribunale etneo ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 19enne, residente in città, per i reati di tentato omicidio e porto e detenzione illegale di arma da fuoco. Il provvedimento segue alle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa sulla sparatoria avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 2026 all'interno di una discoteca, dove un giovane era rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco.

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Le immagini hanno documentato come, poco prima degli spari, la vittima e il presunto aggressore si fossero avvicinati e avessero avuto una discussione. Subito dopo, quest'ultimo - riconosciuto nel 19enne - avrebbe estratto una pistola, esplodendo almeno un colpo all'indirizzo del giovane e, successivamente, un secondo colpo, mentre gli altri avventori, in preda al panico, si erano allontanati precipitosamente.

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