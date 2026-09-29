Spara e uccide il ladro, gli esiti della perizia

Roberto Mollo era al piano terra della sua cascina ed è salito in balcone la notte tra il 19 e 20 settembre, quando è morto Gjovalin Lazri a Baldissero d'Alba: da lì ha sparato ai ladri. La distanza degli spari è tra i 10 e i 30 metri - il cortile è confinato - ed è possibile che quella reale fosse di non più di 14 metri. E' quanto emerge dalla perizia balistica. I carabinieri hanno repertato 12 bossoli raggruppati: si presume che abbia esploso i colpi da un unico posto verso una sola direzione, le luci delle torce degli intrusi. Tre quelle repertate dai militari, una era vicino al cadavere e attribuita a Lazri.