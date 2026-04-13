Operazione congiunta tra Spagna e Italia: smantellata banda dei furti di gioielli
La Polizia nazionale spagnola, insieme alla Squadra mobile di Roma della Polizia di Stato, ha arrestato quattro membri del gruppo responsabile di 21 colpi
L’indagine ha ricostruito il modus operandi della banda, composta da una cellula itinerante specializzata nei colpi in gioielleria: due donne distraevano i commessi mentre sottraevano i vassoi con i preziosi, poi nascosti e portati via senza destare sospetti. Le attività criminali, secondo gli inquirenti, si erano ripetute per anni in diverse città.