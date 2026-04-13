Operazione congiunta tra Spagna e Italia: smantellata banda dei furti di gioielli

L’indagine ha ricostruito il modus operandi della banda, composta da una cellula itinerante specializzata nei colpi in gioielleria: due donne distraevano i commessi mentre sottraevano i vassoi con i preziosi, poi nascosti e portati via senza destare sospetti. Le attività criminali, secondo gli inquirenti, si erano ripetute per anni in diverse città.