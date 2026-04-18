Spacciatori minorenni a Napoli, Don Coluccia: "Siamo abbandonati"

A Pianura, quartiere della periferia Ovest di Napoli, tra le case popolari un'organizzazione criminale starebbe arruolando giovanissimi per portare aventi i propri interessi. Uno di loro aveva deciso di "mettersi in proprio" per guadagnare di più: una volta scoperto dal clan, è stato accoltellato. Una situazione che si è "incancrenita", diventando una consuetudine. Il parroco anti-spaccio Don Coluccia denuncia: "Il welfare di questo quartiere si regge quasi completamente sulla droga. A me interessano i ragazzi che devono essere liberi di fare le proprie scelte. Pianura, però, è abbandonata".