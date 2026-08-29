Sorrento, il bar fa pagare due euro per il bagno a un cliente che aveva consumato

Due ragazzi entrano in un bar a Sorrento, uno dei due ordina un caffè e poi chiede di poter utilizzare il bagno. Non è l'inizio di una barzelletta, ma di un'altra, ormai l'ennesima, storia di uno scontrino scandaloso. Dopo essere tornato dalla toilette e dopo aver consumato, per i due ragazzi napoletani arriva l'amara sorpresa alla cassa: da pagare non c'era solo il caffè, ma anche due euro per l'uso del bagno. Secondo il racconto condiviso sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli, il barista avrebbe anche risposto sgarbatamemnte: “Qua siamo a Sorrento, non a Napoli”.