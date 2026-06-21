Sorelline scomparse, il fidanzato di Alysia è stato sentito per oltre sei ore

Youssef, il fidanzato di Alysia, corre via in bicicletta, dalla caserma dei carabinieri, dopo essere stato sentito per oltre sei ore. Per un’ora e mezza ha risposto alle domande del procuratore di Sulmona, Luciano D’Angelo, per altre 5 a quelle dei carabinieri. Il 18enne egiziano non è indagato, è stato sentito semplicemente come persona informata dei fatti, ha sottolineato il procuratore, perché c’erano ancora molte cose da chiarire rispetto alla scomparsa di Slysia e Sarah, svanite nel nulla a Civitella Alfedena, nell’aquilano, esattamente due settimane fa.