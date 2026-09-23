escluso il rapimento

Sorelline scomparse e poi ritrovate, dietro la sparizione una "challenge social"

Le bambine hanno confessato ai Carabinieri. La loro versione è stata accertata grazie alla cronologia delle ricerche in rete

di Luca Amodio
23 Set 2026 - 13:21
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