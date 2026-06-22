Sorelle scomparse: lo choc della gente di Minturno, il paesino della madre

Da un lato lo stupore per la svolta dell’inchiesta, che ha portato al fermo di Valentina, la madre delle sorelline, del suo compagno e del padre di lei. Dall’altro il sospiro di sollievo nel sapere che le due sorelle sono vive e stanno bene, dopo settimane di apprensione. Ecco come ha vissuto queste due settimane la popolazione di Minturno, in provincia di Latina, il comune in cui abita la madre delle sorelline e da cui lanciava appelli alle figlie che voleva si credessero scomparse. “Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità ma con un amore genitoriale malato”, ha detto il procuratore di Sulmona.