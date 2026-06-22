Sorelle scomparse,"la zia che le ha ospitate: "Aspettavo"solo che la mamma si decidesse a prenderle"

Alysia e Sarah per due settimane hanno vissuto chiuse in una casa in un quartiere popolare di Formia. A ospitarle Maria Sofia, una lontana parente contattata dopo tanto tempo dalla madre Valentina. Sono arrivate la notte della scomparsa alle quattro di mattina, nel silenzio più totale, accompagnate dal nonno e dal compagno della mamma, che hanno lasciato anche diverse scorte di cibo. E da qui, non sono più uscite, trascorrendo la maggior parte del tempo chiuse in camera mentre la zia le ha accudite rispettando il loro silenzio e dolore: “Mi fanno pena. Stavo aspettando solo che la mamma si decideva a prendersele e finiva tutto”. L’ottantenne sostiene che all’inizio fosse ignara della situazione famigliare alle spalle delle due ragazze. E che anche quando ha acceso la televisione non ha cambiato idea.