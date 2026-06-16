Sorelle scomparse, la rivelazione del fidanzato di Alysia: "Qualcuno è entrato nela casa famiglia e le ha aiutate a fuggire"

Nove giorni senza dare notizie. Nove giorni di ricerche ininterrotte, di appelli disperati da parte dei genitori e dei familiari di Alysia e Sarah, le due sorelle di 16 e 12 anni allontanatesi dalla casa famiglia di Civitella Alfedena dove erano ospiti dal 2024. Si rafforza l'ipotesi della fuga volontaria e programmata, soprattutto dopo le dichiarazioni di Josef, 18enne fidanzato di Alysia: "Qualcuno è entrato nella casa famiglia nella notte e le ha aiutate a fuggire”, avrebbe detto agli inquirenti. Avrebbe addirittura lasciato intendere che dietro il loro allontanamento ci possa essere la madre. "Vi vengo a prendere anche con la forza, anche di notte", avrebbe scritto alle figlie.