Sorelle scomparse, la madre in carcere a Teramo: si attende la convalida del fermo

Si trova in carcere a Teramo Valentina, la madre delle due ragazzine scomparse da una comunità protetta a Civitella Alfedena, nell’Aquilano, e ritrovate a casa di una lontana parente acquisita da parte materna in una casa popolare di Formia, ora indagata. Concorso in sequestro di persona: questa l’accusa per la madre, come per il suo compagno e il nonno materno delle due sorelle. I due sono nel carcere di Sulmona. Il giudice per le indagini preliminari ha tempo fino all’alba di mercoledì per decidere se convalidare il fermo. Se è opportuno, cioè, che i tre debbano rimanere o meno in carcere.