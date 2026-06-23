Accusa di concorso in sequestro

Sorelle scomparse, la madre in carcere a Teramo: si attende la convalida del fermo

Oltre alla donna, sotto accusa anche il suo compagno e il nonno materno delle due bimbe

di Ilaria Liberatore
23 Giu 2026 - 12:58
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Si trova in carcere a Teramo Valentina, la madre delle due ragazzine scomparse da una comunità protetta a Civitella Alfedena, nell’Aquilano, e ritrovate a casa di una lontana parente acquisita da parte materna in una casa popolare di Formia, ora indagata. Concorso in sequestro di persona: questa l’accusa per la madre, come per il suo compagno e il nonno materno delle due sorelle. I due sono nel carcere di Sulmona. Il giudice per le indagini preliminari ha tempo fino all’alba di mercoledì per decidere se convalidare il fermo. Se è opportuno, cioè, che i tre debbano rimanere o meno in carcere. 

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