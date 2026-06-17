Sorelle scomparse, le indagini si concentrano sui cellulari

E' sui cellulari che si stanno concentrando le indagini sulla scomparsa di Alisya e Sarah, le due sorelle di 16 e 12 anni di cui non si hanno più notizie dalla notte del 6 giugno. Le utenze che si stanno analizzando avrebbero agganciato le celle telefoniche della zona di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, e potrebbero appartenere alle due ragazze e a una terza persona che le avrebbe portate alla fuga: tutto da verificare. Cellulari diversi da quelli che le sorelle avevano a disposizione nella comunità in cui vivevano, che sono stati ritrovati dai carabinieri.