Sorelle scomparse, in corso gli interrogatori di garanzia per tre indagati a Sulmona

È il giorno degli interrogatori di garanzia per Valentina D'Acunto, madre delle due sorelle ritrovate a Formia dopo due settimane di scomparsa, per il compagno Vincenzo Esposito e per il nonno delle ragazze, Marco D'Acunto. I magistrati che si occupano della vicenda sono arrivati in tribunale a Sulmona questa mattina intorno alle 9.30. Gli interrogatori si svolgono davanti al giudice per le indagini preliminari chiamato a valutare la convalida dei provvedimenti. La madre delle sorelle, in cella a Teramo, avrebbe chiesto di rivedere le figlie