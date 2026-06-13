L'Aquila

Sorelle scomparse, il fidanzato di Alisya: "Negli ultimi tempi era cambiata"

"Aveva qualcosa da dirmi ma era come se non riuscisse a dirmelo"

di Emanuala Vernetti
13 Giu 2026 - 13:06
01:25 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
l'aquila
sorelle