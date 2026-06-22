Sorelle scomparse, ecco come le hanno ritrovate

Sono vive e Stanno bene Alysia e Sarah, le due sorelline di 16 e 12 anni sparite nel nulla due settimane fa da una casa famiglia in provincia dell’Aquila. La svolta arriva domenica mattina. I carabinieri intercettano una videochiamata della madre, Valentina D’Acunto, diretta a un numero di telefono intestato a un cittadino pakistano, attivato due giorni prima della scomparsa delle minorenni. Quel telefono squilla in questa palazzina di Formia, dove vive una donna di 80 anni, lontana parente della famiglia ed è lì che per due settimane sono state nascoste le due sorelline. Dopo il blitz dei carabinieri, sono state fermate con l'accusa di sequestro di persona in concorso: la madre, il suo compagno e il nonno materno. Mentre l'anziana zia che le ha nascoste in casa è indagata a piede libero. Le bambine ora sono in una nuova struttura protetta.