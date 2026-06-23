Si trovano nel carcere di Sulmona

Sorelle ritrovate, nonno e compagno della madre in carcere: "Increduli per l'arresto"

Il tutore delle due minori: "L'obiettivo è il recupero del rapporto col padre"

di Beatrice Bortolin
23 Giu 2026 - 20:26
01:34 
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