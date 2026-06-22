Sorelle ritrovate, il papà: "Ora comincia una nuova vita"

"E' finita. L'unica cosa ...non le voglio a casa... ma in un posto sicuro, super sicuro, in un posto in cui saranno controllate. Ho avuto un crollo...l'emozione... mi ha chiamato il mio avvocato e me lo ha detto...la giustizia faccia il suo corso senza vendette. Dopo tanta sofferenza e dopo tanto buio è arrivato il sole. L'unica cosa che spero è che stiano bene. Non sono ancora riuscito a vederle" sono le parole del padre di Alisia e Sara, le due sorelline ritrovate nella casa di una zia materna a Formia dopo 15 giorni dalla scomparsa.