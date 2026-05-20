Sono 700 i soggetti psichiatrici che le procure definiscono ad alta pericolosità sociale

Quanti Salim el Koudri girano per le strade, quanti soggetti mentalmente fragili, che scelgono all'improvviso di colpire, sono liberi di agire? Tanti, purtroppo. Sono ben 700 i soggetti psichiatrici (ma salim, attenzione, non era nell'elenco) che le procure definiscono ad alta pericolosità sociale, con reati alle spalle e tutti a piede libero, in assenza di posti nelle Rems, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. A questi si aggiungono 15.000 soggetti, anche italiani naturalmente, in libertà vigilata e affidati ai dipartimenti di salute mentale.

