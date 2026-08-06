Somma Lombardo, la fidanzata di Federico: "Se avesse saputo dell'ultimo incontro, avrebbe portato Valentina al sicuro"

"Ho bisogno di verità da Valentina, di sapere la sua versione. Federico l'avrebbe portata in un posto sicuro. Non so com'è andata, ma se Federico avesse saputo a cosa lei andava incontro l'avrebbe tratta in salvo". A chiedere spiegazioni in questa intervista pubblicata da La Prealpina è Marika Carboni, la fidanzata di Federico Venco, ucciso dall'ex di Valentina. L'assassino, Mirko Bertellini, 44 anni, ora in carcere, ha investito con l'auto il 36enne di Samarate, Varese, scambiandolo per il nuovo compagno di Valentina. Federico, invece, si era limitato a soccorrere in strada la donna e l'aveva scortata fino al luogo dell'appuntamento. Marika e Federico si sarebbero dovuti presto sposare, adesso lei chiede che Valentina spieghi come mai non avesse prima detto a Federico che aveva appuntamento con l'ex, già denunciato per stalking. "Se lei conosceva il pericolo e non ha avvisato Federico, per me è colpevole e merita anche lei di pagare", conclude Marika.