Smantellata la banda dei ladri "acrobati"

Erano specializzate nei cosiddetti "furti acrobatici" o "surfing" le 13 persone, tutti cittadini stranieri, arrestate in flagranza dalla polizia, nelle province di Piacenza e Pavia, con l'accusa di far parte di una un'organizzazione criminale specializzata nel rubare merce da mezzi pesanti in transito lungo l'autostrada. L'operazione, denominata 'RedWolf', è stata condotta dagli agenti di Pg della polizia Stradale dell'Emilia-Romagna, insieme ai colleghi delle sezione Polstrada di Pavia e delle sottosezioni autostradali di Modena Nord e Forlì A14, al termine di una indagine coordinata dalla Procura di Modena. Tutto è cominciato dopo un episodio verificatosi nei mesi scorsi lungo l'autostrada A21, quando un autoarticolato adibito al trasporto merci è finito al centro di un tentativo di furto mentre era in movimento. Gli accertamenti degli investigatori hanno quindi consentito di ricostruire il modus operandi del gruppo criminale, che si basava su "furti acrobatici" o "surfing": una tecnica che prevede l'avvicinamento di un veicolo al semirimorchio durante la marcia e l'accesso al vano di carico da parte di uno dei complici attraverso un'apertura praticata sul portellone posteriore. Le indagini hanno poi consentito di monitorare gli spostamenti della banda, che si muoveva su gran parte del territorio nazionale. Ieri sera, quindi, gli agenti hanno seguito un convoglio composto da diversi veicoli legati all'organizzazione, osservandone i movimenti lungo l'A21. Durante il servizio è stato individuato anche un mezzo pesante appena depredato. Il monitoraggio è proseguito fino a individuare le basi logistiche, una a Pavia e l'altra a Piacenza. Nel corso delle perquisizioni è stato recuperato l'intero carico sottratto, costituito da beni di lusso per un valore stimato di circa 700mila euro. I 13 arrestati sono stati portati in carcere. Un'altra persona è stata denunciata per ricettazione.