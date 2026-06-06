Siulp: "Non ci sono fondi per la copertura veterinaria dei cani poliziotto in pensione"

Sono eroi a quattro zampe, salvano vite, sono impegnati in prima linea nel contrasto al terrorismo, nella lotta al traffico di droga, addestrati per aiutare a garantire l’ordine pubblico. Eppure alla fine della loro carriera, dopo anni di onorato servizio nelle Forze dell'ordine, rischiano di non poter essere nemmeno più curati. Non ci sono fondi per la copertura veterinaria dei cani poliziotto in pensione. È la denuncia del Siulp, il sindacato unitario dei lavoratori di Polizia.