Siracusa, sgominata gang giovanile armata

La polizia ha eseguito alcune ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni giovani, tutti residenti ad Avola in provincia di Siracusa, di età compresa tra i 19 e i 24 anni. Sono accusati, a vario titolo, di ricettazione, introduzione di materiale illecito all'interno del carcere, detenzione e porto illegale di armi anche da guerra, lesioni personali aggravate e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Il gruppo, spiega la procura di Siracusa, si è "evidenziato per la commissione, anche con la minaccia delle armi, di gravi violenze perpetrate nei confronti di gruppi rivali e per lo spaccio di droga nel territorio avolese". L'operazione, condotta dalla squadra mobile della questura di Siracusa e del commissariato di Avola è coordinata dalla procura del capoluogo Aretuseo.