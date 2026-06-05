AD AVOLA

Siracusa, sgominata gang giovanile armata

Il gruppo era dedito allo spaccio di droga e si imponeva sui rivali utilizzando la violenza

05 Giu 2026 - 11:21
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La polizia ha eseguito alcune ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni giovani, tutti residenti ad Avola in provincia di Siracusa, di età compresa tra i 19 e i 24 anni. Sono accusati, a vario titolo, di ricettazione, introduzione di materiale illecito all'interno del carcere, detenzione e porto illegale di armi anche da guerra, lesioni personali aggravate e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Il gruppo, spiega la procura di Siracusa, si è "evidenziato per la commissione, anche con la minaccia delle armi, di gravi violenze perpetrate nei confronti di gruppi rivali e per lo spaccio di droga nel territorio avolese". L'operazione, condotta dalla squadra mobile della questura di Siracusa e del commissariato di Avola è coordinata dalla procura del capoluogo Aretuseo.