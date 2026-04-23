Scuola devastata a Siracusa, la preside: "Dormirò a scuola finché non riterrò la situazione tranquilla"

Gravi atti di vandalismo hanno colpito per tre notti consecutive l'istituto comprensivo Verga-Martoglio di Siracusa, dove ignoti hanno lasciato dietro di sé aule devastate, libri a terra, banchi e sedie rovesciati e arredi danneggiati. Secondo quanto documentato anche da Siracusa Post, gli intrusi avrebbero svuotato estintori nei corridoi e distrutto parte del materiale didattico, oltre a rubare un computer. La preside ha annunciato di essere pronta a restare a scuola fino al ripristino della sicurezza.