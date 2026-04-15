Valdobbiadene, le camminate del sindaco spopolano anche in Cina: "Mi hanno invitato a scalare la torre di Shanghai"

Le passeggiate dimagranti del sindaco, tra vigneti e colline in compagnia dei concittadini, hanno avuto eco in tutto il mondo. Le singolari imprese sportive di Luciano Fregonese, primo cittadino di Valdobbiadene, nel trevigiano, sono rimbalzate fino in Cina, tanto che da Shangai è arrivato l'invito a replicare la camminata collettiva e salutista ma in verticale, sulla torre più alta della città.