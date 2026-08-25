Sigfrido Ranucci: "Gogna dei giornali di partito che non ha precedenti nella storia del nostro Paese"
Dopo il silenzio delle ultime uscite pubbliche, il conduttore di Report si è sfogato sui socialdi Alessio Fusco
Serviranno ancora due settimane prima che Valter Lavitola aggiunga nuovi possibili tasselli all'inchiesta sull'attentato a Ranucci: si terrà lunedì 7 settembre l'udienza davanti al tribunale del riesame in cui l'ex direttore dell'Avanti, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'esplosione dell'ottobre scorso davanti alla casa del giornalista, dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee.