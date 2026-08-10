LE PRIME IMMAGINI

Attentato a Sigfrido Ranucci, il momento dell'arresto di Valter Lavitola

L'imprenditore è stato condotto fuori dalla sua abitazione ed è entrato in una vettura dell'autorità giudiziaria

10 Ago 2026 - 15:06
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