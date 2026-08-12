palio transgender

Siena, è polemica per il "cencio" della Madonna dalle sembianze mascoline

Volto mascolino, una mano decisamente poco femminile, colori cupi e la figura del cavallo completamente sparita dal disegno

di Elena Tambini
12 Ago 2026 - 19:57
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