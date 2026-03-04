Sicurezza sul lavoro, David Mosseri (Anmil) a Tgcom24: "Tutela morale e materiale di mutilati e invalidi"

David Mosseri, direttore generale dell'Anmil, Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, affronta a Tgcom24 la tematica degli infortuni e delle morti sul lavoro, che sono ormai di media tre al giorno. Lo fa dal punto di vista della tutela agli invalidi e della sicurezza, grazie anche all'impegno di tantissimi volontari.