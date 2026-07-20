Sicurezza in acqua, Alessandria (Assopiscine) a Tgcom24: "Convertire in legge il ddl salvavita"

Ferruccio Alessandria, presidente di Assopiscine, interviene a Tgcom24 in seguito ai recenti casi di cronaca che hanno visto alcuni bambini morire in piscina. "Gli incidenti che si sono verificati in questi primi mesi sono diversi tra loro ma alcuni casi hanno a che fare con una non conformità dei componenti... Mi riferisco, in particolare, al problema dell'intrappolamento. È importante che le persone sappiano che esistono delle norma che descrivono quelle che devono essere le caratteristiche dell'impiantistica", ha affermato Alessandria. E per quanto riguarda il ddl salvavita, fermo dallo scorso anno dopo l'approvazione del Parlamento, Alessandria ha chiosato: "Se il disegno di legge non verrà approvato nei prossimi mesi, significherà che il lavoro svolto negli anni verrà azzerato".