Sicurezza, contrasto a criminalità giovanile: 644 arresti, 69 sono minori

Sono stati ben 644, di cui 69 minori, i giovani arrestati nelle ultime due settimane al termine di una maxi operazione di sicurezza e contrasto alla criminialità condotta dalla polizia e coordinata dalle varie questure in tutto il territorio nazionale. Giovani coinvolti sia come singoli sia in gruppi, in attività criminali contro la persona, il patrimonio e in materia di armi o sostanze stupefacenti.