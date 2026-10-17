Sicilia, tir fermi contro il caro gasolio: a rischio le consegne nei supermercati

Camion bloccati nei piazzali e merci che rischiano di non arrivare a destinazione. In Sicilia prosegue per il secondo giorno lo sciopero degli autotrasportatori contro il caro gasolio. "Novecento euro di carburante e dopo un giorno e mezzo devo già rifare il pieno", denuncia un camionista. Secondo gli operatori del settore, i rincari hanno fatto lievitare le spese mensili di migliaia di euro, mentre le tariffe di trasporto restano invariate. Si lavora per anticipare al 20 ottobre il confronto con il governo, ma i manifestanti chiedono impegni scritti.