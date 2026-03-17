Mareggiata ad Aci Trezza: scatta l'allerta arancione in Sicilia

È stata diramata per martedì 17 marzo, un’allerta meteo arancione sulla Sicilia nord-orientale. Ad Aci Trezza il mare agitato e le raffiche di vento hanno provocato una forte mareggiata lungo il litorale, già colpito nei mesi scorsi dal ciclone Ciclone Harry. Le autorità invitano alla prudenza per il rischio di temporali intensi e criticità idrogeologiche.