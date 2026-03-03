Sicilia, le pendici dell'Etna ricoperte da discariche abusive

Sono ricoperte da una serie di discariche abusive le pendici dell'Etna, il vulcano più attivo d'Europa che, con il suo parco naturalistico, attrae milioni di persone e, in questo periodo dell'anno, anche gli sciatori. I residenti da tempo reclamano un intervento delle autorità: "Siamo costretti a tenere pulito il luogo, ma in alcuni casi non riusciamo, perché appena entriamo nel percorso naturalistico troviamo continue discariche".