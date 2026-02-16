Meloni a Niscemi per monitorare la situazione della frana

Accolta dal sindaco di Niscemi Massimiliano Conti e accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata nelle zone colpite dal ciclone Harry, dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio. Meloni, dopo aver fatto un sopralluogo nella zona rossa, ha incontrato un gruppo di sfollati nel Municipio. Successivamente, insieme al capo della Protezione civile, ha fatto un punto della situazione e dei primi interventi nel corso di un vertice operativo, come nella precedente occasione. Al centro dei dibattiti ancora le abitazioni, la ricollocazione degli sfollati e la viabilità.