Si cercano ancora i tre dispersi del palazzo crollato a Messina

Si scava ancora tra le macerie della palazzina crollata giovedì scorso nel rione Pistunina, a Messina. I vigili del fuoco cercano ancora i tre dispersi. Ieri il recupero del corpo di Alessandra Frazzica, 21 anni, impiegata nel bazar cinese. Dopo Carmelo e Rosa Leone, sale così a tre il bilancio delle vittime. Mentre i soccorritori continuano a lavorare, l’inchiesta accelera. La procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati Alessandro Panarello, imprenditore che aveva preso in affitto il piano terra e il primo piano dell’edificio dove avrebbe dovuto aprire una macelleria, Pasquale D’Alì, titolare dell’impresa impegnata nei lavori di ristrutturazione, e l’ingegnere Pietro Leone, direttore dei lavori. Per tutti le ipotesi di reato sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

