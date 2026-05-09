9 Maggio, si celebra il Giorno delle vittime di terrorismo

Una Renault rossa parcheggiata in via Caetani a Roma. Il ritrovamento del corpo di Aldo Moro nel bagagliaio dell'auto segna una delle pagine più oscure della storia italiana. Quella del terrorismo delle Brigate Rosse e della scia di sangue che conterà oltre 350 vittime, uccise da estremisti di sinistra e di destra, in quelli che saranno ricordati dai posteri come gli “anni di piombo”. Era il 9 maggio del 1978. Per non dimenticare, 48anni dopo, si celebra il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi. Una ricorrenza istituita con legge dello Stato nel 2007 per manifestare vicinanza alle famiglie e sostenere la memoria collettiva in una data simbolica, che sconvolse l’Italia.