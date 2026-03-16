Sfrattata a 82 anni, dopo l'appello del Tg4 arriva l'aiuto di un'associazione

Rita, 82 anni, assieme alla figlia Cristina, sta vivendo un periodo durissimo. A causa della morte del marito e del lockdown per il Covid, ha perso tutto, anche la casa. Rischia di restare in mezzo a una strada. Ma oggi, grazie all'appello lanciato dal Tg4, ha trovato un alleato: l'associazione San Giuseppe Imprenditore, che di solito aiuta chi ha perso l'impresa di famiglia, ha offerto il proprio sostegno legale. "Lavoriamo per posporre lo sfratto e cercheremo di trovare una sistemazione diversa per Rita", è la promessa.